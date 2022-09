Sporting divulga preços e condições de venda de bilhetes para próximos jogos da Champions

O Sporting divulgou esta segunda-feira os preços e condições de venda dos bilhetes para os próximos três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.Num primeiro momento, o Sporting terá 1.480 bilhetes ao preço unitário de €55 sendo que a venda inicia-se esta 4.ª feira (21 de setembro) em exclusivo nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (todos os dias, das 10h às 20h).Bilhetes à venda no site oficial ou nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (todos os dias, das 10h às 20h) com bilhetes desde €20 para Sócios ou €40 para adeptos.No total o Sporting terá 2.997 bilhetes ao preço unitário de €60. Na medida em que existe uma elevada procura para este jogo em Londres, será aplicado o seguinte critério de venda:21 a 27 de setembro - Lugares Especiais com Gamebox 2022/202328 de setembro a 4 outubro - Restantes Sócios com Gamebox 2022/20235 a 11 outubro - Sócios do Sporting sem lugar anualA partir de 12 outubro - Público em geral