Sporting domina na Liga Europa: Adán é o jogador da semana e Pote o autor do melhor golo

A vitória do Sporting frente ao Arsenal, em Londres, no desempate por penáltis, atirou os leões para os quartos de final da competição, onde vão defrontar a Juventus, e deu muito mais. Isto porque os leões foram premiados... a dobrar: Adán (jogador da semana) e Pote (golo da semana) foram distinguidos pela UEFA, na sequência do período aberto de votações.Por um lado, o guarda-redes do Sporting superou Kökçü (Feyenoord), Casemiro (Manchester United) e Amani (Saint-Gilloise) e a UEFA destacou, em vídeo, as 7 defesas que o espanhol fez em Londres, incluindo a decisiva parada ao penálti de Martinelli, que depois permitiu a Nuno Santos marcar o golo da vitória.Já Pote,na 2.ª mão dos 'oitavos' com o Arsenal, ao bater Ramsdale da linha do meio-campo, ficou à frente dos golos de Lapoussin (Saint-Gilloise), Idrissi (Feyenoord) e Rashford (Manchester United). "Tiramos o chapéu a Pedro Gonçalves", lê-se, na conta em português da UEFA no Tiwtter.