Sporting e ADCE Diogo Cão assinam protocolo para a captação de jovens jogadores

O Sporting assinou um protocolo com a ADCE Diogo Cão, clube da região de Vila Real, focado na captação e no desenvolvimento de jovens jogadores, bem como na partilha de conhecimento em diferentes áreas. O acordo foi oficializado na Academia Sporting entre Paulo Gomes, diretor-geral da Academia, e Marco Magalhães, líder dos transmontanos."[A ADCE Diogo Cão] é uma escola com muita tradição naquela zona, tem mais de 30 anos de actividade, e nunca sabemos de onde pode sair o próximo Cristiano Ronaldo", sublinhou Paulo Gomes à Sporting TV, garantindo que os leões vão "tentar captar os jovens talentos da região". De acordo com o dirigente, o Sporting já tem auxiliado a ADCE Diogo Cão em "áreas importantes para o desenvolvimento do jogador", nomeadamente "na nutrição e psicologia".Por outro lado, Marco Magalhães frisa a vertente eclética do clube de Vila Real. "A ADCE Diogo Cão é um clube também com várias modalidades, neste caso o futebol, o futsal e o basquetebol, e que nasceu do desporto escolar. O conjunto de princípios e valores que nos foram transmitidos pelo Sporting são os que nós temos seguido desde a nossa criação", vincou."O Sporting vai ajudar-nos, porque é exemplar e um clube de referência ao nível da formação. É o que já tem acontecido ao nível de treinadores, nutrição e diferentes departamentos que se vão cruzando entre os clubes e que nos permitem recolher essas mais-valias", rematou.