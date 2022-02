Sporting é aposta ganha para Sarabia: «Quis sair do PSG para voltar a sentir-me importante e aqui consegui»

Sarabia foi um tiro em cheio para o Sporting, dado o papel preponderante que o espanhol tem tido na equipa, e o próprio assume que esse sentimento é recíproco, uma vez que, em Alvalade, voltou a "desfrutar" do seu futebol. Emprestado pelo PSG, o camisola 17 do Sporting não se 'descose' em relação ao futuro, mas salienta a felicidade com o momento atual."[Em Paris] há muitas estrelas, muitos jogadores importantes. Aqui encontrei um grupo muito familiar, com jogadores muito jovens e gente muito próxima, muito amável. Isso é de agradecer, porque eu também sou assim. Penso que havia muita gente que achava que eu vinha para o Sporting com outra atitude, por vir de onde vim. Mas eu não sou assim. Quando cheguei encontrei um grupo muito bom", enalteceu Sarabia, no podcast do Sporting, 'ADN de Leão'."Assinei contrato no dia 31 [de agosto] e estava com a seleção. Vim para Lisboa só no dia 12 ou 13 [de setembro]. Ou seja, estive 12 dias a saber que pertencia ao Sporting, mas não tinha relação com ninguém. Falei com o treinador, com o Adán, o Porro e um pouco com o Feddal, mas não tive mais relacionamentos. E quando cheguei dei-me muito bem com todos. Tivemos de esperar, porque era um mercado muito difícil por causa do Covid. É verdade que a opção do Sporting surgiu 3 dias antes de fechar o mercado. Foi uma mudança de mentalidade. Achei que era o momento de sair de Paris. Nesse ano não estava bem, tinha tido algumas lesões e não tinha um bom feeling com o treinador. Decidi que sair era o melhor para me voltar a sentir importante e aqui estou a consegui-lo", sublinhou."O mister [Rúben Amorim] fala sempre da equipa, é uma virtude, e tudo o que estamos a conseguir é devido a essa mentalidade. Não há nenhum [jogador] que se sobressaia do resto. Dei-me conta disso logo dois dias depois de chegar. Há jogadores que precisam de reconhecimento, mas não eu, porque depois dos jogos sei como joguei, que fiz o meu trabalho. E sei que o mister o sabe, não precisa que me diga", reforçou.Na conversa com o humorista Guilherme Geirinhas, o futuro de Sarabia surgiu várias vezes 'à baila', todavia o internacional espanhol optou por comentar os objetivos a curto prazo. "Quero viver o momento que estou a viver, porque estou muito feliz, estou a jogar e sinto-me bem. Estou a conhecer uma cidade muito bonita, que me está a encantar. Sabia que havia um bom grupo aqui, porque o que conseguiram no ano passado não é nada fácil. E o que o treinador está a fazer também não é nada fácil. O meu objetivo era recuperar as sensações que não tinha em Paris, e recuperei-as. Liga dos Campeões? É difícil, mas vamos tentar. O meu objetivo é ir ao Mundial", atirou.