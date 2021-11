Sporting e Betano lançam plataforma pioneira: Alvalade vai ter 'odds' em tempo real

O Sporting-Tondela de domingo, às 18 horas, vai marcar o jogo de estreia de uma plataforma pioneira de interatividade, resultante da parceria dos leões com a Betano. Nesse sentido, no Estádio José Alvalade vão poder ser visualizadas em tempo real as 'odds' do jogo - cotações dadas para um determinado evento acontecer - enquanto o mesmo está a decorrer."O Sporting CP marca mais uma vez o seu ADN inovador e será um dos primeiros clubes da Europa a adoptar esta nova dimensão de experiência phygital da Betano, que propõe unir o que acontece nos jogos realizados no Estádio José Alvalade à vasta opção de odds disponíveis para apostas na plataforma digital", pode ler-se na informação prestada pelo clube de Alvalade.Além da Betano, a iniciativa também tem 'dedo' da tecnologia da 4YouSee Arenas, que "realiza a integração entre a plataforma de apostas e o sistema próprio de gestão de conteúdos, além de gerir activamente o espaço, para que as informações dispostas na plataforma sejam espelhadas nas linhas digitais, com especial atenção para os diferentes momentos do jogo e as probabilidades que serão mostradas"."O Sporting CP é um dos primeiros clubes da Europa a usar este tipo de comunicação dinâmica no estádio. Acreditamos que este é um passo de extrema relevância para o Clube e para os Sócios e adeptos Sportinguistas, uma vez que nos permite fazer parte de uma experiência digital totalmente inovadora e impactante", sublinhou Miguel Botelho de Sousa, Director de Segmentos de Negócio do Sporting CP.Já Victor Kzam, Account Manager da 4YouSee Arenas, dá um exemplo 'palpável' à boleia de... Coates: "Estamos entusiasmados com a aplicação da tecnologia para exibir as odds actualizadas em tempo real, ferramenta ainda pouco explorada nos recintos desportivos de todo o Mundo. Entretanto, o mais importante será mostrar as informações adequadas para cada momento, como um pontapé de canto e a probabilidade do Coates marcar. Acredito que será impactante para os adeptos que se divertem a apostar e a assistir aos seus jogos favoritos e também irá aumentar, ainda mais, a comunicação da Betano para acompanhar os jogos do Sporting CP".Por fim, José Almeida, Marketing Manager da Betano Portugal, enalteceu o projecto. "Estamos muito satisfeitos por dar mais um passo na relação com o Sporting CP e podermos oferecer aos adeptos informação e oportunidades de aposta que são contextualizadas de acordo com as incidências do jogo", atirou.