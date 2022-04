Sporting e ELEVEN juntam-se para homenagear as 'Mães do Futebol'

O Sporting e a ELEVEN promoveram uma iniciativa conjunta para assinalar o Dia da Mãe, que se celebra no próximo domingo, dia 1 de maio.Clube e canal surpreenderam Ana Luísa Santos, uma mãe de dois filhos que é a responsável pela bilheteira do Estádio José Alvalade, ao chamá-la aos camarotes em horário de expediente e dar-lhe a rara oportunidade de assistir a um jogo do Sporting na companhia da família.Ao intervalo da referida partida, o speaker de Alvalade convidou os adeptos a aplaudir de pé Ana Luísa Santos. A emoção do momento, que pretendeu ser uma homenagem a todas as ‘Mães do Futebol’, ficou registada em vídeo."A Ana representa muitas mães deste País, trabalhadoras incansáveis, e esta foi nossa maneira de agradecer e lhes dar o destaque que merecem", explica Nuno Filipe Miranda, diretor de marketing, comunicação e parcerias da ELEVEN em Portugal. "Podermos homenagear uma das nossas leoas pareceu-nos uma ideia incrível e tivemos todo o gosto em fazer parte deste projeto em conjunto com a ELEVEN", acrescenta Vânia Vaz, gestora de marca sénior do Sporting.