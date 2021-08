Sporting e Maiorca negoceiam empréstimo de Battaglia

Sporting e Maiorca estão a negociar o empréstimo de Battaglia, médio de 30 anos que tem mais duas épocas de ligação aos leões. Sabe Record que o cenário ganhou força nas últimas horas e que o processo poderá, em breve, conhecer uma conclusão positiva.





Recorde-se que o internacional argentino é um dos ativos mais dispendiosos dos verdes e brancos, dado que ganha por ano 1,4 milhões de euros líquidos, ou seja, representa um encargo de 2,8 M€ brutos para a SAD.Em cima da mesa está uma cedência com opção de compra, cujo valor ainda está por definir. O emblema insular, recorde-se, está de regresso ao principal escalão do futebol espanhol, onde Battaglia jogou em 2020/21, mas ao serviço do Alavés.