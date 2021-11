Sporting e o dérbi de futsal: «Absolutamente lamentáveis as provocações constantes de Jacaré»

Na sequência dos incidentes verificados no dérbi de futsal, onde o Sporting derrotou o Benfica, por 5-2, os leões emitiram um comunicado rejeitando "qualquer tipo de violência", explicando, por outro lado, a questão do vidro partido atrás do banco dos encarnados, um incidente que, segundo o clube da Luz, resultou em ferimentos num jogador.O Sporting lamenta ainda "as provocações constantes do jogador Jacaré, incendiando as bancadas e o ambiente, com uma atitude que em nada se recomenda a um jogador profissional.""O Sporting Clube de Portugal congratula-se por mais uma vitória justa e inequívoca no dérbi de futsal, frente ao SL Benfica. Foi um grande jogo, frente a um rival, onde a equipa demonstrou em campo por que razão é campeã nacional e europeia da modalidade.O Sporting CP rejeita toda e qualquer tipo de violência e acredita que comportamentos violentos devem ser banidos dos recintos desportivos em Portugal. Temos lutado por um Desporto mais justo, mais transparente, mais equitativo e continuaremos intransigentes nessa luta. Disputas verbais entre adeptos são comuns e normais, tudo o que transcenda isso mesmo, seja de um lado ou de outro, é absolutamente lamentável. Ainda sobre o jogo de ontem, de referir também que o incidente responsável pela quebra de vidro de proteção foi motivado por festejos dos nossos adeptos e não tentativas de agressão.Num jogo de alta intensidade e de emoções fortes, são absolutamente lamentáveis as provocações constantes do jogador Jacaré, incendiando as bancadas e o ambiente, com uma atitude que em nada se recomenda a um jogador profissional.Todos deveremos trabalhar em conjunto para eliminar certos comportamentos do público e educar os nossos jogadores a não contribuírem para a violência nos recintos desportivos."