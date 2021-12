E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Record avançava a notícia a 11 de novembro Record avançava a notícia a 11 de novembro

Sporting e Palhinha assinaram nas últimas horas o novo contrato que vai ligar o médio aos leões por mais uma época, até 2026, processo que os verdes e brancos deverão oficializar ainda esta sexta-feira, apuraNum cenário antecipado pelo nosso jornal a, recordamos que o internacional português, de 26 anos, vai também aumentar o salário dos 800 mil euros líquidos por temporada para o patamar do 1 milhão, não mexendo na cláusula de rescisão, fixada nos 60 milhões de euros.Palhinha, recorde-se, tem estado afastado das opções de Rúben Amorim devido a uma lesão na coxa direita contraída diante do Tondela (28 de novembro) e cujo prognóstico de recuperação apontava para as três semanas.