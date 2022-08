Sporting em negociações para contratar jovem avançado do Real Madrid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal espanhol 'Marca' adianta que o Sporting está em negociações para a contratação do jovem avançado Adam Arvelo, um dianteiro de 17 anos atualmente vinculado ao Real Madrid. De acordo com a informação, o acordo não está fechado, mas há otimismo de que o mesmo será concretizado em breve.Com contrato até 2023 com o clube madrileno, Arvelo foi um dos destaques da época passada, mesmo jogando num escalão acima, mas este ano a sua situação ficou indefinida, algo que o levou a procurar outras soluções. Segundo a 'Marca', há interessados na Premier League, Serie A e Eredivisie, mas o candidato mais bem posicionado é mesmo o conjunto leonino.