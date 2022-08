Sporting em parceria para jogo solidário

A Fundação Sporting associou-se, enquanto parceiro social, à segunda edição do evento solidário ‘Joga Pelas Crianças’. A partida, que terá lugar a 25 de setembro no Estádio do Restelo visa apoiar, através da Liga Portuguesa Contra o Cancro, crianças com cancro e respectivas famílias. A equipa dos Embaixadores Joga Pelas Crianças será constituída por figuras públicas e a equipa Embaixadores da Liga Portugal | Fundação do Futebol por antigos jogadores.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos através da Ticketline ou no site www.jogapelascriancas.com.