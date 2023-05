Sporting emite nota de condolência por Adérito Alves Ribeiro

O Sporting emitiu esta quinta-feira uma nota de pesar pelo falecimento de Adérito Alves Ribeiro, sócio número 750 do emblema de Alvalade que dirigiu durante vários anos as modalidades do clube, além de ter sido um dos responsáveis pela entrada do judo em competição nos verdes e brancos. O sócio, que tinha 90 anos, foi distinguido com um Prémio Stromp e Rugido de Leão"Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", lê-se na nota publicada no site.