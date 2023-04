Sporting emite nota de condolências por fundador do Solar do Norte e lembra "dedicação"

O Sporting emitiu esta terça-feira uma nota de pesar pelo falecimento de Manuel Armindo Oliveira Dias, sócio número 2.090 do emblema de Alvalade e um dos fundadores do Solar do Norte, o núcleo e bastião dos leões na cidade do Porto, criado em 1990. Tinha 82 anos."Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", pode ler-se no seu site oficial.