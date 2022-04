Sporting emite nota de pesar pela morte de Abrantes Mendes

O Sporting emitiu, esta quinta-feira, uma nota de pesar pela morte, aos 68 anos, de Sérgio Abrantes Mendes, antigo dirigente dos leões e ex-candidato à presidência do clube."O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Sérgio Abrantes Mendes, que faleceu na noite de quarta-feira aos 68 anos de idade.Com uma forte ligação ao clube, Abrantes Mendes, sócio n.º 2.395, destacou-se como presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting CP na presidência de Jorge Gonçalves, no final da década de 80.Sportinguista convicto e uma presença activa no clube, Abrantes Mendes herdou do pai, António Abrantes Mendes, a paixão pelo Sporting CP.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, enaltecendo e agradecendo os anos de dedicação e sentida devoção ao Clube".