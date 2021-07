Sporting emite nota de pesar pela morte de Amaro da Silva

O Sporting publicou esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte de Amaro da Silva, antigo defesa dos leões que faleceu, aos 95 anos.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte do antigo defesa Amaro da Silva, que faleceu aos 95 anos.Amaro da Silva jogou no Clube na década de 50, tendo conquistado um Campeonato Nacional de futebol de Leão ao peito.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube."