Sporting emite nota de pesar pela morte de Francisco Caló

O Sporting emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar pela morte de de Francisco Caló, antigo jogador de futebol dos leões, onde endereçou "as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos do ex-internacional português.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Francisco Caló, antigo jogador de futebol do emblema de Alvalade."Formado no Sporting CP, Francisco Caló subiu à equipa principal em 1965/1966. No total, jogou sete temporadas ao serviço da principal formação Leonina, tendo vencido dois Campeonatos Nacionais e uma Taça de Portugal de Leão ao peito. Era defesa-central e foi internacional pela seleção nacional."Aos familiares e amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências.