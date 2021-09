Sporting emite nota de pesar pela morte de João Aranha

O Sporting emitiu esta quinta-feira uma nota de pesar na sequência da morte de João Aranha, antigo jornalista, ex-'vice' dos leões e primeiro presidente da Liga de clubes, entre 1978 e 1980.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de João Aranha, antigo vice-presidente do emblema de Alvalade que faleceu na última quarta-feira aos 98 anos de idade.João Aranha pertenceu à gerência liderada por João Rocha entre 1975 e 1978, tendo assumido a vice-presidência para as actividades desportivas profissionais. Foi ainda fundador e o primeiro presidente da Liga Portugal e liderou a Associação de Futebol de LIsboa e a CUF.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube."