Sporting empresta Eduardo ao Al Raed

O Sporting emprestou Eduardo ao Al-Raed, apurou Record, num negócio que não prevê opção de compra por parte do clube da Arábia Saudita.





O médio de 26 anos, que era igualmente desejado por clubes do campeonato espanhol, turco e russo, deve viajar para o Médio Oriente no início da próxima semana, na companhia do seu representante, Hugo Ardison.Desta forma, e depois de também ter encontrado solução para os casos de Chaby, Pedro Mendes, Leonardo Ruiz, Lumor ou Rosier, a SAD resolve mais um dossiê de um jogador considerado excedentário pelos leões.