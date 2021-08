Sporting empresta Joelson ao Basileia

Joelson Fernandes vai ser reforço dos suíços do Basileia, por empréstimo do Sporting com opção de compra. A cedência é por duas épocas com o clube leonino a ter opção de chamar o jogador no final da primeira temporada.





O jovem já está a realizar exames médicos no Basileia.Os clubes estão a ultimar os valores finais da operação, pelo que a oficialização pode estar para breve.