Sporting empresta médio a clube brasileiro

Contratado pelo Sporting em 2018 aos búlgaros do Dunav, o médio Carlos Jatobá foi anunciado esta segunda-feira como reforço por empréstimo do Santo André, naquele que será o seu quarto vínculo de cedência desde que se ligou aos leões há quatro anos. O anúncio foi feito pelo emblema de São Paulo, numa nota na qual explicou que o jogador de 26 anos ficará vinculado ao clube até final da disputa do Campeonato Paulista.Com contrato com o Sporting até 2023, Carlos Jatobá não tem qualquer partida disputada pelos leões, nem mesmo pela equipa de Sub-23.