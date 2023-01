Sporting empresta Renato Veiga ao Augsburgo

Renato Veiga está de saída do Sporting para reforçar o Augsburgo por empréstimo com opção de compra, sabe Record. O médio já está na Alemanha para fazer os testes médicos.O negócio vai render de imediato 500 mil euros ao Sporting. Se a opção de compra for acionada em junho, os leões receberão mais 6 milhões. Se isso acontecer na janela de transferências seguinte, o valor será 6,5 milhões de euros.Renato Veiga esteve próximo do Shefield United mas a impossibilidade do clube de inscrever jogadores impediu a concretização do acordo. O Hannover, da 2.ª Liga alemã, foi outra possibilidade.