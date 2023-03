Sporting encerra Loja Verde na Rua Augusta

O Sporting acaba de anunciar, através do seu site oficial, o encerramento da Loja Verde situada na Rua Augusta, em Lisboa. O processo teve início esta quinta-feira e estará concluído até à próxima quarta, dia 22 de março."O encerramento resulta de uma decisão estratégica de alocação do investimento aos ativos que apresentam maior capacidade de retorno positivo, o que no caso concreto era desafiante devido ao elevado valor da renda e da difícil recuperação das perdas decorrentes do período de pandemia de COVID-19", justifica o clube, acrescentando que "toma esta decisão agora porque, por motivos contratuais, não pôde fazê-lo antes.""O merchandising do clube tem apresentado os melhores resultados de vendas de sempre e esta decisão contribuirá para uma maior otimização da margem líquida do negócio e para o redirecionamento do investimento", acrescenta o Sporting, que recorda parte do trabalho realizado desde 2018 neste capítulo."Nos últimos cinco anos transformámos a Loja Verde do Estádio na nossa primeira Megastore, abrimos pontos de venda em shoppings como o Centro Comercial Colombo, Vasco da Gama e Almada Fórum, além de dois shop-spots próximos ao estádio e continuamos a marcar encontro contigo em qualquer deles."