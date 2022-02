Sporting encerra tema da dívida à Sampdoria: eis a explicação

O "risco regulatório" é um de vários que o Sporting comunica, por regra e sem novidade, à CMVM sempre que publica as suas contas. Neste contexto, porém, a referência adquire um significado especial, na medida em que é bem recente a ameaça da UEFA em excluir os leões das provas europeias, por causa de uma dívida alegadamente por regularizar com a Sampdoria, por direitos ligados à transferência de Bruno Fernandes.Ora, depois de terem garantido, em comunicado , que o assunto já não chegava a sê-lo, na informação enviada ao regulador do mercado a SAD leonina sublinha que o tema está definitivamente encerrado e explica os contornos do processo."Em 26 de novembro de 2021, a Sporting SAD e a Unione Calcio Sampdoria assinaram um acordo ("Settlement agreement") relacionado com a mais valia da venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. Este acordo definiu um plano de pagamentos até julho de 2022, mas previa uma extensão dos prazos de pagamento até outubro 2023, caso a Sporting SAD e a Sampdoria conseguissem negociar com uma instituição de crédito a antecipação do valor a pagar à Sampdoria. Em 11 de janeiro de 2022, a Sampdoria concluiu a operação de antecipação do risco Sporting declarando não ter nada mais a receber desta transação, tendo a Sporting SAD comunicado tal evento à UEFA", descreve a sociedade que gere o futebol do Sporting.