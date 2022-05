Sporting enfrenta o Al Qadisiyah Saudi Club na Al Abtal Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting irá enfrentar o Al Qadisiyah Saudi Club, nas meias-finais da Al Abtal Cup, numa partida que será realizada a 12 de junho, no estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.A formação de juvenis dos verdes e brancos deixou pelo caminho o Al Fateh nos quartos de final da competição, após uma vitória por 3-2, e tentará marcar presença na final que decorre a 15 de junho. O vencedor do duelo entre leões e sauditas irá medir forças com a equipa que sair triunfante da outra meia-final que coloca frente a frente Real Madrid e Dínamo Zagreb.