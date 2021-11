Sporting entrega material desportivo em Moçambique

A Fundação Sporting, através da sua vice-presidente, Maria Serrano, entregou material desportivo a escolas e instituições no bairro de Mahete, em Pemba, onde teve a possibilidade de conhecer o jovem Augusto. Este leão, recorde-se, comoveu os jogadores e adeptos leoninos a pedir umas botas novas para poder continuar a jogar. Este desejo foi prontamente satisfeito pelo médio Edson e, agora, Augusto também já recebeu uma nova camisola personalizada alusiva à região de Cabo Delgado. Esta ação contou com o apoio do Núcleo do Sporting de Pemba e da Associação Helpo. A ação de beneficência irá agora continuar por outras províncias moçambicanas.