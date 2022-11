Sporting enumera os erros de arbitragem no jogo com o Eintracht Frankfurt e atira: «Optou por fazer vista grossa»

O Sporting deixa esta quinta-feira críticas à equipa de arbitragem que dirigiu o jogo com o Eintracht Frankfurt. A derrota em Alvalade por 2-1 ditou a eliminação da equipa leonina da Liga dos Campeões. No editorial do jornal do clube, os leões lembram o que sucedeu em 2014 e frisam que os erros ainda se tornam mais graves por "existir, nos dias de hoje, uma ferramenta (VAR) que tem como objectivo corrigir injustiças do apito em casos concretos."No editorial, assinado por Miguel Braga, o Sporting enumera que "os especialistas foram unânimes em considerar que o lance do penálti, que muda o desenrolar do jogo, foi precedido de falta atacante".Os leões não se ficam por aqui e dão exemplos. "Ao minuto 76, Trincão tem um arrancada pela direita e, já perto da área adversária, é travado grosseiramente por Jakic – porém, Slavko Vincic, o mal-afamado juiz da partida, optou por fazer vista grossa e perdoar a expulsão ao jogador da equipa alemã. A estas más decisões, adicionaria apenas mais uma, novamente com os mesmo protagonistas, Vincic e Jakic, relembrando a diferente intransigência demonstrada com o amarelo mostrado a Paulinho (por não ter assinalado a falta evidente que o jogador sofreu e do consequente protesto resultou a sanção disciplinar para o avançado Leonino). Logo aos sete minutos, Jakic travou Arthur numa daquelas jogadas caracterizadas como "ataque prometedor": falta assinalada e cartão amarelo correspondente. Depois, o jogador croata protestou veemente e mais próximo do árbitro, motivando assobios das bancadas, mas não motivando Vincic a tomar mais qualquer medida", pode ler-se.