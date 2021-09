Sporting esclarece lesão de Gonçalo Inácio

O Sporting informou esta quinta-feira que Gonçalo Inácio "está a contas com uma entorse traumática na tibiotársica direita", sofrida na partida de ontem da Liga dos Campeões, em casa, diante do Ajax.





Gonçalo Inácio saiu lesionado e não escondeu o desânimo



O jogador teve mesmo de sair do relvado, rumo ao túnel, ao colo de colegas e membros do staff leonino, devido às dores no tornozelo direito.A equipa do Sporting regressou aos treinos esta manhã, uma sessão onde os titulares na partida de ontem realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto que os restantes jogadores treinaram normalmente no relvado. Pedro Gonçalves continua em tratamento.Os leões voltam a treinar à porta fechada amanhã, pelas 10h00, na Academia.