Sporting esclarece lesão de Nuno Santos

O momento da lesão de Nuno Santos: a expressão do esquerdino diz tudo



O Sporting esclareceu a lesão de Nuno Santos, que teve de abandonar o relvado ainda na 1.ª parte do jogo com o Eintracht Frankfurt (derrota por 2-1) "Nuno Santos, que saiu lesionado do último jogo, sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito, juntando-se a Daniel Bragança, Luís Neto e Hidemasa Morita no boletim clínico", refere o clube leonino.Depois da eliminação da Champions, o voltou aos treinos, esta quarta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Os titulares do jogo com os alemães fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel trabalharam normalmente no relvado.A formação orientada por Rúben Amorim volta a treinar, quinta-feira, às 10h30, à porta fechada na Academia.