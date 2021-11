Sporting esclarece lesão de Palhinha

João Palhinha, que saiu lesionado do jogo de ontem frente ao Tondela , apresenta "uma lesão muscular na região posterior da coxa direita", confirmou o Sporting esta segunda-feira. O médio deverá assim falhar o dérbi com o Benfica, agendado para sexta-feira.O internacional português lesionou-se quando tentou fazer um corte, na área leonina, na sequência de um pontapé livre favorável ao Tondela. Palhinha ficou caído e foi substituído de imediato, aos 67 minutos de jogo. Já no banco, Palhinha colocou gelo na zona afetada.Jovane Cabral e Rúben Vinagre estiveram novamente ausentes dos trabalhos dos leões de hoje, uma vez que continuam a fazer tratamento às respetivas lesões. Já os titulares do encontro de ontem de Alvalade fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim, informou o Sporting.O plantel estará de folga amanhã e regressará ao trabalho na quarta-feira (treino agendado para as 10H30, na Academia).