Sporting esclarece lesão de Paulinho

Paulinho tem uma contusão no ombro direito e está em dúvida para a final da Allianz Cup, a disputar no sábado, pelas 19h45, em Leiria. O avançado terminou o jogo com o Arouca em sérias dificuldades, e entrou mesmo no balneário com o braço enfaixado , mas a lesão não é tão grave como se chegou a temer. De qualquer forma o avançado não treinou e está inscrito no boletim clínico, tal como Daniel Bragança.Entretanto, os leões já começaram a preparar o próximo encontro e, como é habitual após os jogos, os titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação. Já os restantes elementos trabalharam no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. O plantel do Sporting volta ao trabalho quinta-feira, na Academia.