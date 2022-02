Sporting esclarece que troca com o FC Porto não teve impacto

Para lá de apresentar os resultados do último semestre , com lucros de 9,5 milhões de euros, o Sporting fez questão de deixar bem claro na informação apresentada à CMVM que a troca de "Rodrigo Fernandes por Marco Cruz", com o FC Porto, "no valor de 11 milhões de euros" fez-se "sem impacto em resultados.""A Sporting SAD efetuou uma operação de troca do jogador Rodrigo Fernandes pelo jogador Marco Cruz, da FC Porto SAD, valorizando esta operação em 11 milhões de euros. Esta operação tem subjacente um forte racional desportivo e um valor razoável e sustentado para a Sporting SAD. Esta transação teve um impacto nulo nos resultados e no ativo intangível – plantel da Sporting SAD decorrente da interpretação prevista nas IFRS/IAS (normativo contabilístico internacional utilizado pela Sporting SAD), mais especificamente o IAS 38, que estabelece que na existência de uma troca de activos não monetários, e apesar de existir a sustentação do valor atribuído ao jogador cedido, o reconhecimento contabilístico deverá ser efectuado utilizando o valor de balanço do ativo cedido, neste caso o do jogador Rodrigo Fernandes que, à data da transacção, era zero."