Sporting esgota bilhetes para a visita ao Arsenal

Quando faltam três dias para o encontro entre Sporting e Arsenal, a contar para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, o emblema de Alvalade informou que os bilhetes destinados aos respetivos associados encontram-se esgotados. De acordo com os verdes e brancos, os ingressos disponíveis, cerca de 3 mil tendo em conta os 5% disponibilizados aos adeptos visitantes pelos regulamentos definidos na UEFA, voaram nas bilheteiras do Estádio José Alvalade.Em comunicado no site, o Sporting agradece a todos os sócios e adeptos que irão marcar presença no apoio ao clube na visita ao Arsenal, agendada para as 20h00 de quinta-feira.De resto, para o duelo em Londres ainda não está definido qualquer 'meeting point' para os apoiantes dos verdes e brancos que se deslocam a Inglaterra. Além disso, o núcleo londrino do Sporting informou os sócios e adeptos para que estejam atentos aos constragimentos provocados por greves agendadas para os dias 15 e 16. Desde logo, na quarta-feira, terá lugar uma greve do Metro Underground, que irá afetar "essencialmente os serviços de metro onde muitas linhas / estações", bem como dos comboios de superfície na capital inglesa, na sequência de "alguns serviços de comboio afectados devido ao aumento do fluxo de passageiros."Já no que diz respeito a quinta-feira, o núcleo explica que, apesar de não estar agendada qualquer greve, os "serviços devem começar mais tarde". De recordar que, para viajar rumo a Inglaterra, os sócios e adeptos do Sporting irão necessitar de apresentar o passaporte na partida para Londres.