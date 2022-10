Sporting esgota os bilhetes para a visita ao Arouca

Quando faltam apenas dois dias para a realização do encontro entre Sporting e Arouca a contar para a 11ª jornada da Liga, o emblema de Alvalade informou que encontram-se esgotados os bilhetes disponíveis para os visitantes na deslocação ao norte do país. Nas redes sociais, os leões anunciaram que já estão esgotados os ingressos na bilheteira de Alvalade, sendo que o clube tinha direito a cerca de 1.000 bilhetes, revelando a mensagem "Todos a Arouca!".Recorde-se que o Sporting colocou os bilhetes à venda desde quarta-feira, dia em que ficaram disponíveis apenas para detentores de lugares especiais com Gamebox 2022/23, enquanto esta quinta-feira a venda de ingressos foi alargada a sócios com Gamebox 2022/23 e restantes sócios sem lugar anual. Os bilhetes tinham um preço unitário de 13 euros.