Sporting esmaga Vilafranquense e goleia por 7-0

O Sporting goleou o Vilafranquense, por 7-0, em jogo-treino realizado esta manhã na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Sotiris, Paulinho, Trincão, Esgaio, Rochinha, Pote e Nuno Santos fizeram os golos dos leões.Diante do atual 5.º classificado da Liga Sabseg, Rúben Amorim fez alinhar Franco Israel, Esgaio, Diomande, Neto, Matheus Reis, Arthur, Tanlongo, Sotiris, Rochinha, Trincão e Paulinho. Ao intervalo, os leões já venciam por 4-0 e no reatamento avolumaram o resultado, ao marcarem por mais três vezes. Refira-se, ainda, que St. Juste, Pote, Nuno Santos e Edwards entraram no decorrer do jogo.A equipa do Sporting vai agora gozar de dois dias de folga e regressa ao trabalho na segunda-feira, à porta fechada, com a mira posta à receção ao Santa Clara, a 1 de abril.