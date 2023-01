Sporting estará a usar letra do contrato para exigir mais de 45 milhões de euros por Porro

Mercado Record: Sporting pede mais Edwards por Porro, Benfica arruma a casa e Luan Brito amanhã no Porto Mercado Record: Sporting pede mais Edwards por Porro, Benfica arruma a casa e Luan Brito amanhã no Porto

O jornal espanhol ‘As’ noticia esta sexta-feira que o Sporting estará a usar uma questão técnica no contrato de Porro para fazer exigências acima dos 45 milhões de euros da cláusula de rescisão do espanhol.Segundo aquele diário, os leões argumentam que a proposta do Tottenham, apesar de cumprir com os 45 milhões de euros estabelecidos na cláusula, chega fora do prazo legal para exercer a mesma e, com base nesse facto, estarão a pedir mais para libertar o lateral-direito espanhol.A notícia do ‘As’ confirma e desenvolve informações já publicadas por Record na sua edição desta sexta-feira , nomeadamente o facto de, além dos 45 M€ (que o Sporting quer a pronto), os clubes estarem neste momento a negociar a cedência de uma percentagem dos direitos de Marcus Edwards. O Tottenham controla ainda 40% da receita de uma futura venda do inglês (os restantes 10% pertencem ao V. Guimarães) e o Sporting quer incluir uma nova parcela desses direitos no acordo por Porro.Como o nosso jornal antecipou, também, o facto de os spurs ‘baterem’ a cláusula de rescisão, não obriga por si só o Sporting a libertar Porro, pois existe um tempo próprio para que, legalmente, esse mecanismo possa ser accionado, e tal já não seria possível nesta janela de janeiro. Uma questão formal que não deverá fazer cair o negócio, mas pode permitir ao Sporting reforçar as contrapartidas da saída de Porro.