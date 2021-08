Sporting explica nega ao Brasil: «Conversámos com o Matheus Nunes e ele concordou com a decisão»

A decisão de não libertar Matheus Nunes para a seleção do Brasil, devido a questões sanitárias, foi tomada em conjunto pelo Sporting e pelo jogador. A garantia é do responsável de comunicação do clube de Alvalade.





"A convocatória chegou depois da hora, ou seja, fora da janela certa para o fazer, o que permitiu, ou antes, não obrigou o Sporting a libertar o jogador automaticamente com a chamada", recordou Miguel Braga, no programa Raio-X, emitido na noite desta segunda-feira na Sporting TV, admitindo que o médio ainda não está vacinado contra a Covid-19, por ter estado infetado em março, o que significa que, se fosse ao Brasil, no regresso teria de cumprir isolamento, falhando o clássico e a estreia na Champions. "Por não poder estar integrado no tal regime de exceção que a lei portuguesa prevê e que permite a jogadores e atletas de alta competição não fazerem a quarentena obrigatória, o Matheus ficaria impossibilitado de jogar pelo menos com o FC Porto e com o Ajax, que como pode significar para ele a sua estreia na Liga Campeões, e é a estreia desta equipa do Sporting, da equipa campeã nacional, na Liga dos Campeões. Portanto, a decisão do Sporting acaba por ser natural", prossegue.Miguel Braga recorda, a propósito, que "o próprio Matheus se expressou relativamente à convocatória" de Tite para o escrete, considerando-a, no dia em que completava 23 anos, o "melhor presente que podia receber", pelo que nada foi decidido sem o seu aval. Tendo em conta que, horas antes, Fernando Santos admitira publicamente chamá-lo a representar Portugal, o promissor médio fica confrontado com o dilema de escolher entre a seleção do país que o viu nascer ou daquele que o acolhe desde os 13 anos. "Obviamente, conversámos com o jogador sobre esse assunto e ele acabou por concordar com a decisão. É a prova da confiança que existe no talento do Matheus e que ele próprio tem. Ele, de facto, é um jogador de seleção. Qual será é uma decisão que lhe caberá única e exclusivamente a ele. Em outubro veremos as cenas dos próximos capítulos", conclui o porta-voz dos leões.O critério seguido com Matheus Nunes, nesta situação em concreto, não tem necessariamente de servir de exemplo a outras convocatórias de outros jogadores, noutros momentos. "Cada caso será sempre um caso. O Plata já viajou. O Coates acabou por não ir por estar a braços também com uma pequena lesão, e por isso optou-se por ficar a fazer tratamento e recuperação na Academia. O Ugarte seguiu viagem. Estamos a avaliar caso a caso e consoante os jogadores se enquadram ou não no regime de exceção, e se estão ou não vacinados", sublinha Miguel Braga.