Sporting explica procedimento de venda de bilhetes para a Supertaça

O Sporting explicou esta terça-feira qual o procedimento para a venda de bilhetes para o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting de Braga, que terá lugar no próximo dia 31, no Estádio Municipal de Aveiro.





Em comunicado publicado hoje no site oficial, o clube informa que "a venda [de bilhetes] será exclusiva para sócios com Gamebox 2019/2020 e de acordo com o número de anos da mesma, de forma a premiar a fidelidade dos seus associados", informando ainda que os valores irão variar entre os 10 e os 20 euros (€).O processo de venda de bilhetes arrancará na próxima quinta-feira, pelas 09h00, com lugar nas bilheteiras do Estádio de Alvalade. Eis as datas a saber:Lugares Especiais e Sócios com 17 renovações de GameboxLugares Especiais e Sócios com 10 a 16 renovações de GameboxLugares Especiais e Sócios com 5 a 9 renovações de GameboxLugares Especiais e Sócios com 1 a 4 renovações de GameboxRestantes Sócios do Sporting Clube de Portugal