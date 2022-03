Sporting explica situação clínica de Daniel Bragança e João Palhinha

O Sporting voltou esta quinta-feira aos treinos depois do desaire da 1.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal frente ao FC Porto em Alvalade (1-2) , esclarecendo as situações clínicas de Daniel Bragança (entorse no tornozelo esquerdo) e João Palhinha (mialgia no adutor direito).Os leões informaram que para além de Pedro Gonçalves, que continua a fazer tratamento, também os dois médios estão "a contas com lesões" e deverão falhar a partida da 25.ª jornada da Liga Bwin, sábado, diante do Arouca (20h30).Já Nuno Santos, que só fez 45 minutos no clássico devido a um desconforto na coxa direita (fez gelo durante toda a segunda metade), não apareceu no boletim clínico. Ao que conseguimos apurar, a substituição foi operada por mera precaução, estando por isso o extremo disponível para o próximo embate.O Sporting realiza mais uma sessão na sexta-feira em Alcochete, pelas 10h30, e Rúben Amorim faz a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca pelas 12h30.