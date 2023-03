Sporting expressa pesar pela morte de Rui Nabeiro e agradece 'dedicação e devoção ao país'

O Sporting expressou pesar pela morte de Rui Nabeiro. Na nota, o clube leonino, enaltece e agradece "os anos de dedicação e devoção ao país" do empresário, que morreu este domingo aos 91 anos.O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Nabeiro, que faleceu este domingo aos 91 anos.Fundador da Delta Cafés, que se expandiu a nível internacional, foi também presidente da Câmara Municipal de Campo Maior e do Sporting Clube Campomaiorense.Em 1995, foi-lhe atribuído o grau de comendador da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial Classe Industrial, sendo que em 2006 foi a vez de ser distinguido como comendador da Ordem do Infante D. Henrique.Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao país.