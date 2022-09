Sporting extingue dívida ao Millenium bcp após nova operação com receitas da NOS

Uma nova operação de antecipação de receitas relativas ao contrato com a NOS permitiu ao Sporting extinguir, na íntegra, a dívida ao Millenium BCP.A SAD leonina comunicou esta terça-feira à CMVM que a referida operação, realizada com a Sagasta Finance, "teve como objeto a titularização de créditos adicionais decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de dezembro de 2015 entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas e a NOS Lusomundo Audiovisuais."Segundo a informação prestada ao mercado foi efetuada uma alteração no contrato com a Sagasta que visou "a emissão de obrigações de titularização adicionais, no montante de €11.500.000, a título de acréscimo do preço de compra e venda de créditos relacionados com os direitos de transmissão televisiva e multimédia e com os direitos de distribuição do canal Sporting TV.""O encaixe líquido desta operação permitiu à Sporting SAD reestruturar a sua dívida, extinguindo a dívida originalmente pertencente ao Millennium bcp e alterando a sua exposição bancária para apenas a Sagasta e o Novo Banco", revela a administração da SAD.O Sporting revela ainda que, na sequência da resolução da dívida com o Millenium bcp, está nesta altura a negociar a sua dívida com o Novo Banco."Adicionalmente, em cumprimento das prioridades definidas pelo Conselho de Administração da Sociedade, está em curso a renegociação com o Novo Banco do Acordo de Quadro de Reestruturação Financeira assinado em novembro de 2014 e alterado em outubro de 2019", pode ler-se no comunicado, assinado pelo representante da SAD para as relações com o mercado, o vice-presidente e administrador Francisco Salgado Zenha.