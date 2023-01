Sporting faz treino de recuperação com duas baixas

O plantel do Sporting treinou esta segunda-feira em Alcochete após a derrota no Estádio dos Barreiros diante do Marítimo por 1-0 . Os titulares na Madeira limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes elementos trabalharam sob as ordens de Rúben Amorim no relvado.Ainda entregues ao departamento clínico continuam Morita e Daniel Bragança que prosseguem os respetivos planos de recuperação.Os leões vão agora gozar um dia de folga e voltam ao trabalho na quarta-feira, já com o dérbi com o Benfica na mira.