Sporting fecha contas de 2021/22 com melhor resultado líquido de sempre

O Sporting fechou o exercício do clube relativo a 2021/22 com um lucro de 13,6 milhões de euros, após os 135 mil euros positivos de 2020/21."O resultado líquido de 2021/2022 é o melhor da história do Sporting sendo que é apenas a primeira vez que se verificam dois resultados positivos consecutivos nos últimos dez anos, assumindo referencial IFRS", destacam os leões, na síntese divulgada esta sexta-feira no jornal ‘Sporting’.O relatório de gestão e contas vai ser discutido e votado pelos sócios este sábado em Assembleia Geral, a decorrer no Pavilhão João Rocha entre as 9h30 e as 18h30.A direção de Frederico Varandas atribui o lucro de 13,6 milhões ao "sucesso da reestruturação financeira aliado à solidez operacional sustentada pelo regresso da atividade à normalidade após o período pandémico e pelo crescimento recorde das receitas."O reforço da maioria do capital da SAD é um dos principais destaques do exercício: o clube "aumentou a participação na Sporting SAD de 63,8% para 83,9%, conseguindo assim garantir a maioria do capital", na sequência da recompra dos VMOC ao Millenium bcp.Nota, em particular, para o aumento nas vendas e serviços prestados (de 10,8 M€ em 2020/21 para 13,2 M€ em 2021/22), onde se inclui uma subida de 1 milhão de euros em receitas com quotizações."O crescimento da quotização resulta de um misto entre o sucesso das campanhas de promoção de novos sócios, sucesso desportivo e regresso da atividade após período pandémico. O débito direto mantém-se solidamente acima dos 60% tendo sido batido o recorde de sócios pagantes", revela o clube de Alvalade. O número de associados com as quotas pagas passou de 76.854 em 2020/21 para 86.718 em 2021/22.O Sporting beneficiou ainda de um acréscimo de 1,2 milhões de euros nas inscrições nas modalidades (o valor mais do que triplicou, passando de 0,6 M€ para 1,9 M€), bem como de royalties, ou direitos, no valor de 2 milhões de euros pela utilização da marca.Em sentido inverso, a rubrica de fornecimentos e serviços externos sofreu um acréscimo de 13,5 M€ para 15,9 milhões de euros "relacionado com a abertura progressiva da atividade". O total do ativo (269,034 milhões de euros) supera o total do passivo (223,799 M€), que baixou relativamente à época anterior (era de 236,736 M €).Refira-se que estas contas dizem respeito apenas à gestão e à atividade do clube. Na SAD, os leões apresentaram um resultado positivo de 25 milhões de euros em 2021/22.