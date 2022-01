Sporting fecha Edwards e empresta Geny Catamo ao V. Guimarães

O Sporting fechou a contratação de Marcus Edwards, como, e em troca vai emprestar Geny Catamo ao V. Guimarães até final da época, com opção de compra - cujo valor, por esta altura, está a ser debatido entre os clubes. Existe, ainda, a hipótese de a cedência ser estendida por outra época,De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o negócio vai fazer-se por 7,670 milhões de euros, mais 500 mil euros por objetivos coletivos de fácil concretização. Por outro lado, o V. Guimarães assegura 10% da mais-valia que seria para o Tottenham, ex-clube do inglês, em caso de futura venda.Além de Catamo, os vimaranenses também asseguram o regresso de Bruno Gaspar, em definitivo (o defesa direito, considerado excedentário pelos leões, vai assinar contrato válido por quatro épocas, até 2026), além do direito de preferência sobre Plata caso o extremo não fique no Valladolid, onde se encontra emprestado. Caso o equatoriano fique em Espanha, esse direito fica reservado para outro jogador do Sporting, a definir no verão mediante a constituição do plantel.