Sporting fecha estágio em Lagos com particular diante dos sub-23 do Portimonense

O Sporting vai fechar o estágio no Algarve com um particular diante dos sub-23 do Portimonense, à porta fechada, na quarta-feira de manhã. Os leões medem forças esta noite com o Angers e amanhã enfrentam esta formação de Portimão, em Lagos.





Em seguida, depois do almoço, a comitiva verde e branca regressa a Alcochete, para continuar o resto da pré-temporada.