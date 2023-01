Sporting fecha mais dois empréstimos: Marsà e Jovane rumo a Espanha

O Sporting continua a resolver vários dossiês relativos ao mercado de transferências e, desta feita, sabe, já fechou o empréstimo de dois jogadores do plantel principal: José Marsà e Jovane. Se, por um lado, o central de 19 anos já tinha quase tudo definido para rumar por cedência ao Sporting Gijón (2ª divisão espanhola) e acabou por ser oficializado como reforço do emblema asturiano, num negócio que não contempla uma opção de compra, por sua vez Jovane tem igualmente tudo delineado para ingressar no futebol espanhol.No que diz respeito ao internacional cabo-verdiano de 24 anos, Jovane já tem tudo acertado para rumar ao Valladolid, num empréstimo até final da temporada, sendo que o acordo contempla uma opção de compra que se cifra nos 5 milhões de euros.Ao serviço do Sporting, Marsà somou sete partidas na equipa principal esta temporada, enquanto Jovane registou nove encontros pela formação orientada por Amorim em 2022/23.