Sporting fecha preparação para a Juventus sem Paulinho e com Fatawu e Essugo no treino

O Sporting finalizou esta quarta-feira a preparação para o jogo com a Juventus, quinta-feira às 20 horas em Turim, referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Rúben Amorim voltou a não contar com Paulinho, entregue ao departamento médico.Além de Paulinho, que ainda recupera de fascite plantar no pé direito, também Daniel Bragança (joelho direito) e Jovane (lesão muscular) não integraram os trabalhos no relvado. Em contrapartida, Rúben Amorim contou com Fatawu e Essugo que, desta forma, não vão defrontar o V. Setúbal pela equipa B, num jogo relativo à Liga 3, que se disputará na Academia às 17h00.Numa sessão marcada por muitos sorrisos e boa disposição, o treinador leonino trabalhou com os seguintes jogadores: Adán, Franco Israel e André Paulo (guarda-redes); Esgaio, Bellerín, St. Juste, Diomande, Coates, Neto, Gonçalo Inácio e Matheus Reis (defesas) Morita, Ugarte, Tanlongo, Sotiris e Pote (médios); Nuno Santos, Arthur, Rochinha, Trincão, Edwards, Fatawu e Chermiti.A comitiva leonina deverá estar no Aeroporto Humberto Delgado às 14h30 de onde rumará para Turim às 15h30. Já em Itália, Rúben Amorim e um jogador farão a habitual antevisão do jogo às 18h30 (hora de Lisboa).