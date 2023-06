Sporting 'felicita' FPF pela proposta de colocar arbitragem sob alçada externa: «Passo importantíssimo»

O Sporting "congratulou-se" com a proposta de modelo de gestão da arbitragem por uma entidade independente, apresentada ontem pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em comunicado, os leões consideram que este modelo "é um passo importantíssimo para, definitivamente, se eliminar a possibilidade de os agentes de arbitragem se sentirem condicionados"."De modo a que esta independência se faça sentir de modo transversal, assegurando a consolidação da profissionalização do sector, é igualmente crítico que o modelo abranja o recrutamento, a classificação e a progressão na carreira dos árbitros", acrescenta o clube verde e branco, esperando "que este seja um primeiro passo à frente sem volta atrás."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD congratula-se com a proposta de modelo de gestão da arbitragem por uma entidade independente, apresentada ontem pela Federação Portuguesa de Futebol.É da maior criticidade para a credibilidade e valorização do futebol português proteger os árbitros, eliminando qualquer possibilidade de influência por parte dos clubes.A Sporting SAD considera que este modelo, já existente noutras ligas europeias, é um passo importantíssimo para, definitivamente, se eliminar a possibilidade de os agentes de arbitragem se sentirem condicionados, directa ou indirectamente.É imperativo que esta oportunidade seja aproveitada para debelar as fragilidades sistémicas existentes e construir um sector robusto e verdadeiramente independente.De modo a que esta independência se faça sentir de modo transversal, assegurando a consolidação da profissionalização do sector, é igualmente crítico que o modelo abranja o recrutamento, a classificação e a progressão na carreira dos árbitros.A Sporting SAD felicita a FPF por esta medida, e espera que este seja um primeiro passo à frente sem volta atrás.