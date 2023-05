Sporting fica fora da Liga dos Campeões e está confirmado na Liga Europa

O Sp. Braga assegurou o terceiro lugar na Liga Bwin com o empate (2-2) em Alvalade entre Benfica e Sporting e consequentemente um lugar na Liga dos Campeões. Os leões ficam arredados da liga milionária em 2023/24 e, por sua vez, estão confirmado na fase de grupos da Liga Europa da próxima época.Os arsenalistas, que vão estar na 3ª pré-eliminatória, têm 75 pontos à entrada da última jornada, mais quatro do que os leões, com 71, que podem fazer no máximo 74.