Sporting garante extremo de 18 anos por empréstimo do Alverca

O Sporting garantiu o empréstimo de Ewandro Santos, extremo de 18 anos que chega à Academia Cristiano Ronaldo proveniente do Alverca, clube no qual era até à data o melhor marcador da equipa de juniores, com 8 golos em 20 partidas.O atacante brasileiro, formado no Palmeiras, chegou ao emblema do Ribatejo no início da época e rapidamente deu nas vistas, ao ponto de despertar a cobiça dos leões. Em Alcochete, deve ser integrado nos sub-19, orientados por Pedro Coelho, mas pode também ter oportunidades nos sub-23.