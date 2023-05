Sporting garante que só vendeu 2.500 bilhetes ao Benfica

O Sporting emitiu este domingo um comunicado a explicar o porquê de haver um grupo de adeptos do Benfica fora da caixa de segurança no Estádio de Alvalade. A nível regulamentar, os leões estão obrigados a comercializar 5 por cento da lotação do recinto ao emblema adversário, algo que os leões confirmam.O emblema encabeçado por Frederico Varandas documenta que é "alheio a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não sócios" e que foram as autoridades a indicar que o 'excesso' de adeptos das águias seriam encaminhados para a bancada lateral.O Sporting Clube de Portugal informa que apenas vendeu ao SL Benfica os 2500 bilhetes previstos para o dérbi deste domingo. Todos os outros bilhetes foram exclusivos para Sócios do Clube.O Sporting CP reforça que é alheio a qualquer venda de bilhetes que tenha sido feita a não Sócios.Por indicação das forças de segurança, os adeptos do SL Benfica que se encontravam fora da zona que lhes era destinada foram encaminhados para a bancada lateral.O Sporting CP lamenta o constrangimento, mesmo sendo alheio à venda de bilhetes a não Sócios e à presença de adeptos adversários na bancada lateral.